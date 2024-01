NOVACYT Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung rund um Novacyt in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Novacyt von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Novacyt 0,64 EUR erreicht, während die Aktie selbst bei 0,658 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf den GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,67 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war hauptsächlich positiv, was dazu führt, dass die Aktie von Novacyt von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Novacyt bei 76,19 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Schlecht" vergeben.