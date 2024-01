NOVACYT Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Novacyt-Aktie zeigt, dass der Kurs von 0,653 EUR derzeit -3,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +2,03 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Novacyt liegt bei 61,68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Novacyt in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt hingegen, dass über Novacyt in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Insgesamt erhält die Novacyt-Aktie auf Basis der technischen Analyse eine neutrale Bewertung, während das Anleger-Sentiment positiver ausfällt.