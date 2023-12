NOS SGPS S.A. Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Aktienkurse von Nos lassen sich nicht nur anhand der harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand der weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Nos diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Nos derzeit bei 3,214 EUR, was -4,91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ist die Einstufung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -9,46 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Wir bewerten Nos anhand des 7-Tage-RSI, der derzeit bei 55,67 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Nos auf dieser Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Rate der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Nos wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch wir insgesamt zum Ergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild kommen.