NOS SGPS S.A. Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Nos-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,54 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,232 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -8,7 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 3,37 EUR, was einem Abstand von -4,09 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf Nos positiv ist. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Nos in den letzten Wochen relativ konstant geblieben ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die keine außergewöhnliche Aktivität gemessen hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Nos-Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI25 einen neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nos.