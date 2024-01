NOS SGPS S.A. Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten 200 Handelstagen betrug der Durchschnittswert für den Schlusskurs der Nos-Aktie 3,51 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,3 EUR, was einem Unterschied von -5,98 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,35 EUR wird analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nos-Aktie liegt bei 23 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,02, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Nos nach der RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Nos in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Nos-Aktie demnach eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung und ein "Neutral"-Rating bezüglich des Sentiments und Buzz.