NOS SGPS S.A. Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Nos-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 3.142 EUR gehandelt, was einer Abweichung von -3,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -7,59 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Nos gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit weder besonders positiv noch negativ über Nos diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nos, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nos ergibt sich ein kurzfristiger RSI von 64,62 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 63,41 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nos daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.