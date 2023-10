NORMA senkt bereits zum dritten Mal im Oktober 2023 seine Preise auf viele Artikel um bis zu 16 Prozent / Von Reibekäse über Ketchup bis hin zu Konfitüre und Frischfleisch

Nürnberg (ots) -Jetzt geht es Schlag auf Schlag - und am Ende profitieren immer die Kundinnen und Kunden von NORMA. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche senkt der Lebensmittel-Discounter die Preise auf zahlreiche Produkte und gibt deutliche Preisvorteile an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Zusätzlich zu den 26 Artikeln, die seit Montag deutlich günstiger angeboten werden, folgen nun weitere 15. Vor allem im Hähnchen-Sortiment im Kühlregal dominieren nun die neuen reduzierten Preise. Vom Hähnchen Cordon bleu über Chicken Wings bis hin zu den Mini Schnitzeln lässt sich bei NORMA nun ordentlich Geld sparen. Rund 14 Prozent weniger kosten beispielsweise die Chicken Nuggets mit Dip von GUT LANGENHOF. Die 300-Gramm-Packung gibt es bereits für 2,29 Euro, statt wie bisher 2,69 Euro.Darüber hinaus sind auch andere Sortimentsgruppen von dem großen Preisnachlass betroffen. Ketchup, Sauerkirschen und Konfitüre wird es ab sofort bei NORMA noch günstiger geben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):BIO SONNE Bayerischer Bio Reibekäse, 150 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EURSUNRED Tomaten Ketchup, 500 mlBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURGUTES AUS DER BÄCKEREI Weizenmild, 500 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURTANTE KLARA Aprikose / Sauerkirsche, 450 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURTANTE KLARA Konfitüre Spezialitäten, 450 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURGUT LANGENHOF Mini Schnitzel Hähnchen / Backhendlstreifen, 500 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURGUT LANGENHOF Chicken Wings mild / hot, 750 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURGUT LANGENHOF Hähnchen Cordon bleu, 500 gBislang: 4,49 EURJetzt: 4,29 EURGUT LANGENHOF Chicken Nuggets mit Dip, 300 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,29 EURGUT LANGENHOF Hähnchen Pommes / Dinos, 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGUT LANGENHOF Hähnchenbrustfilet, 500 gBislang: 4,89 EURJetzt: 4,69 EURGUT LANGENHOF Deutsches Hähnchen HKL A, 1,4 kgBislang: 5,79 EURJetzt: 5,69 EURGUT LANGENHOF Hähnchen Nuggets, 500 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURGUT LANGENHOF Hähnchenschenkelpfanne, 1.000 gBislang: 4,49 EURJetzt: 4,29 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell