NORMA senkt die Preise im Oktober auf zahlreiche Grundnahrungsmittel und das Käsesortiment um bis zu 17 Prozent / Von Mehl über Tomatenmark bis hin zu Käse

Nürnberg (ots) -NORMA senkt zum zweiten Mal im Oktober die Preise auf zahlreiche Grundnahrungsmittel deutlich. Viele Preissenkungen gibt es vor allem bei Artikeln für Liebhaber der italienischen Küche und Käsefreunde. Insgesamt 26 Artikel der starken Eigenmarken VILLA GUSTO, LECKERROM, KÜCHENSTOLZ, CREMISÉE und auch BIO SONNE werden damit ab sofort dauerhaft günstiger. Am meisten sparen Kundinnen und Kunden von NORMA beim Weizenmehl - gute 17 Prozent weniger kostet das Kilo der Marke KÜCHENSTOLZ. Auch bei weiteren Zutaten, beispielsweise für eine leckere Pizza, gibt der Nürnberger Lebensmittel-Discounter seine Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. So kosten Dosentomaten gehackt, geschält oder passiert nur noch 79 Cent, statt zuvor 85 Cent. Den Bio-Mozzarella der beliebten Eigenmarke BIO SONNE gibt es schon für 1,19 Euro und damit 10 Cent günstiger als bisher.Ein Blick ins Käseregal lohnt sich nun ganz besonders! Denn: LECKERROM, die Käse-Eigenmarke von NORMA, ist in großem Umfang von der Oktober-Aktion betroffen. Insgesamt 15 Produkte - vom Gouda über Aufschnitt bis hin zu Emmentaler, Gratinkäse und dem beliebten Genussländer - sind mit dabei. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):VILLA GUSTO gehackte Tomaten, 400 gBislang: 0,85 EURJetzt: 0,79 EURVILLA GUSTO geschälte Tomaten, 400 gBislang: 0,85 EURJetzt: 0,79 EURVILLA GUSTO passierte Tomaten, 500 gBislang: 0,85 EURJetzt: 0,79 EURVILLA GUSTO Italienisches Tomatenmark, 200 gBislang: 1,19 EURJetzt: 1,09 EURVILLA GUSTO Mozzarella Minis, 125 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURVILLA GUSTO Italienischer Gorgonzola mild/pikant, 200 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,59 EURKÜCHENSTOLZ Weizenmehl, 1 kgBislang: 0,79 EURJetzt: 0,65 EURKÜCHENSTOLZ Semmelbrösel, 1 kgBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURBIO SONNE Bio-Mozzarella, 125 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURCREMISÉE Weichkäse oval, 200 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURCREMISÉE Kaminkäse, 180 gBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EURLECKERROM Schmelzkäse-Ecken, 250 gBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EURLECKERROM Gouda / Butterkäse, 175 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EURLECKERROM Genussländer, 200 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EURLECKERROM Käse-Duo, 220 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURLECKERROM Käseaufschnitt, 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURLECKERROM Gouda / Mozzarella gerieben, 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURLECKERROM Gratinkäse / Gratinkäse leicht, 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURLECKERROM Emmentaler gerieben, 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURLECKERROM Schnittkäse, 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURLECKERROM Gouda jung in Scheiben, 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURLECKERROM Maasdamer in Scheiben, 300 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EURLECKERROM Emmentaler in Scheiben, 250 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,59 EURLECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück, 400 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,59 EURLECKERROM Emmentaler am Stück, 400 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,59 EURLECKERROM Schmelzkäse-Scheiben, 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EUR