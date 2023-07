NORMA reduziert bereits zum zweiten Mal im Juli 2023 viele Produkte um bis zu 33 Prozent! / Preissenkungen quer durch das gesamte Sortiment innerhalb weniger Tage

Nürnberg (ots) -Es geht Schlag auf Schlag! Bei NORMA werden die Preise ein weiteres Mal deutlich reduziert. Dabei senkt der Lebensmittel-Händler die Preise auf Artikel aus dem gesamten Sortiment. Bereits zum zweiten Mal im noch jungen Monat Juli vermeldet der Discounter neue und dauerhafte gesenkte Preise. Diesmal geht es bei den Sauerkirschen von RIVER VALLEY, den Linsenchips von PFIFF und auch bei den gehackten Bio-Tomaten von BIO SONNE runter - um bis zu 33 Prozent.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):RIVER VALLEY Sauerkirschen leicht gezuckert, 680 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURVILLA GUSTO Prosciutto Cotto, 200 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,59 EUREXCELLENT BUFFET Feinkostsalate, 400 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EUREXCELSIOR Schokoladenriegel Boxer/Runner/Jumper, 300 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURKUCHENMEISTER Kinderhörnchen, 240 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURPFIFF Linsenchips, 90 gBislang: 1,49 EURJetzt: 0,99 EURPFIFF Salzstangen/Salzbrezeln, 200/250 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURBIO SONNE Bio-Spaghetti, 500 gBislang: 0,95 EURJetzt: 0,85 EURBIO SONNE Bio-Tomaten gehackt, 400 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,75 EURST. ALPINE Schweizer Kräuterbonbons, 200 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell