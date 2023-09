NORMA legt noch einen drauf: Gehaltserhöhung für alle Filialmitarbeitenden! + 5,3% mehr ab 01.10.2023 / Anerkennung für die Mitarbeitenden wird beim Lebensmittel-Discounter großgeschrieben

Nürnberg (ots) -NORMA zahlt dem gesamten Filialpersonal ab dem 1. Oktober 2023 freiwillig 5,3 Prozent mehr Gehalt. Der Lebensmittel-Discounter drückt damit seine Wertschätzung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen aus, die tagtäglich an vorderster Front hervorragende Arbeit leisten und die Kundinnen und Kunden erstklassig beraten.Anpassung des NORMA-MindestlohnesDiese Gehaltserhöhung zum 1. Oktober 2023 findet zeitgleich zur Anpassung des NORMA-eigenen Mindestlohnes auf 14,50 Euro pro Stunde statt. Damit zahlt das Nürnberger-Traditionsunternehmen seinen Mitarbeitenden deutlich mehr als die gesetzlichen Vorgaben sowie geltenden Tariflöhne vorgeben.NORMA unterstreicht damit genau das, was schon seit Jahren im Unternehmen gelebt wird: ein kollegiales Miteinander, ein wertschätzender Umgang und der Zusammenhalt im Team.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell