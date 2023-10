NORMA ist mit großem Abstand Preis Sieger 2023 von Focus Money / NORMA überzeugt mit den niedrigsten Preisen aller deutschen Discountern und bekommt 100 Punkte im großen Branchenvergleich

Nürnberg (ots) -NORMA erzielt den ersten Platz bei der Studie "Preis-Sieger 2023". Das Wirtschaftsmagazin Focus Money vergab die Top-Platzierung und kürte den Nürnberger Lebensmittel-Händler zum Discounter mit den besten Preisen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 100 (der maximal zu erreichenden Punktzahl) ließ NORMA sämtliche Mitbewerber weit hinter sich - darunter Netto Marken-Discount, ALDI SÜD, PENNY und Lidl. Im Rahmen der großangelegten Untersuchung wurden unter anderem mittels Künstlicher Intelligenz deutschsprachige Online-Quellen nach Erwähnungen von den renommierten Discountern in Bezug auf Produktpreise durchsucht - und NORMA wurde dabei am häufigsten positiv erwähnt.NORMA überzeugt mit stabilen PreisenNORMA wird deutschlandweit von Kundinnen und Kunden für die dauerhaft günstigen Preise geschätzt und beweist laut Focus Money "optimale Preisstrategien". Bei der Studie "Preis-Sieger 2023" wurden insgesamt 100 Millionen Online-Nennungen untersucht. Dabei konnte NORMA im Hinblick auf die Preise der Produkte besonders glänzen und bekam die vollen 100 Punkte - klarer Platz Eins.Zur Ermittlung der Punktzahl wurden deutsche Online-Quellen wie Nachrichtenseiten, Foren, Blogs, Pressemitteilungen und relevante Social-Media-Kanäle mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz analysiert. Daraufhin werteten Expertinnen und Experten die so gesammelten Daten nach Preis und Gesamteindruck der Marken aus. Die hieraus entstandene Gesamtperformance bildet die Grundlage der Punktevergabe.Die Auszeichnung beweist, dass die Preisstrategien von NORMA aufgehen. Während inflationsbedingt in den vergangenen Monaten immer wieder vor allem teure Preise Schlagzeilen gemacht haben, verkündete der Discounter regelmäßig neue Aktionen zur Preissenkung - von der Milch über Fleisch bis hin zu Hygieneprodukten. Auch die Produkte aus dem Bio-Sortiment sowie das Angebot für Vegetarier und Veganer sind häufig im Vergleich zu Mitbewerbern besonders preiswert. Kundinnen und Kunden profitieren vom Motto des Discounters "Mehr fürs Geld" - das belegt jetzt auch die Auszeichnung von Focus Money!Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell