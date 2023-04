NORMA gibt Ende April 2023 Preisvorteile bei der Butter in Höhe von bis zu 20 Cent direkt an die Kundinnen und Kunden weiter / Dritte Preissenkung in dieser Woche - Lebensmittel werden günstiger!

Nürnberg (ots) -Die Preise von Butter gehen weiter zurück - und NORMA gibt diesen Vorteil direkt an seine Verbraucherinnen und Verbraucher weiter! Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wird das vielseitige Lebensmittel aus dem Kühlregal damit reduziert - und das macht sich an der Kasse deutlich bemerkbar. Hinzu kommt, dass der Discounter damit alleine in dieser Woche seine Preise auf beliebte Produkte zum dritten Mal gesenkt hat. Zuletzt ging es beim Käse zweimal runter, nun legt NORMA erneut bei der Butter nach.Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Händlers sparen ab sofort rund acht Prozent - beziehungsweise 20 Cent - beim Kauf der Original Irischen Butter von LANDFEIN. 250 Gramm kosteten bislang 2,49 Euro, nun nur noch 2,29 Euro. Drei weitere Buttersorten, unter anderem der Bio-Marke BIO SONNE, befinden sich ebenfalls im Angebot. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Original Irische Butter, 250 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EURLANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,45 EURLANDFEIN Süßrahmbutter, 250 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,45 EURBIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter, 250 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,65 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell