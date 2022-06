NORMA eröffnet modernstes und klimaneutrales Kühl- und Tiefkühl-Logistikzentrum Sachsens / Belieferung von mehr als 150 Filialen direkt aus Rossau

Nürnberg (ots) -NORMA bleibt auf Expansionskurs! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter eröffnet nach nur zwölf Monaten Bauzeit sein neues Kühl- und Tiefkühl-Logistikzentrum, das die bereits bestehende Niederlassung in Rossau erweitert. Die Top-Investition in zweistelliger Millionenhöhe ist ein Indikator für das dynamische Wachstum und zugleich ein klares Bekenntnis zum Standort: Seit der Eröffnung der dortigen Niederlassung im Jahr 1993 hat sich die von dort belieferte Filialanzahl verdreifacht. Der Neubau ermöglicht nicht nur eine größere Lieferkapazität, auch die Flexibilität steigt. Es kann schneller auf den Bedarf in den jeweiligen Filialen reagiert werden - ein Plus für Kundinnen und Kunden.Wie in allen NORMA-Niederlassungen und ihren angeschlossenen Logistikzentren wird auch in Rossau nur modernste Technologie eingesetzt. Die nutzbare Innenraumhöhe der Halle beträgt mindestens sieben Meter und ermöglicht so den Einsatz neuester Hochregale. Der große Anspruch an Dämmung und Energieeffizienz schlägt sich in hochwertigen Baumaterialien der Außenwände nieder und setzt sich beispielsweise auch bei der Kühlung fort. Als Kältemittel wird CO2 eingesetzt, das sehr effizient und vor allem umweltfreundlich ist. Hinzu kommt die auf dem Dach des Kühlhauses installierte Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 350 kWp. Der daraus gewonnene Strom wird selbst verbraucht - überschüssige Energie wird wieder in das Netz eingespeist.Der Neubau ist damit komplett klimaneutral.Bei den Baumaßnahmen wurde neben hochwertigen Ressourcen und einer nachhaltigen Bauweise auch darauf Wert gelegt, dass möglichst viele regionale Firmen beauftragt werden - insgesamt kamen über 30 ortsansässige Firmen im Rahmen der Bauarbeiten zum Zug.Top-Arbeitgeber mit über 30 % regionalen ArtikelnNiederlassungsleiter Matthias Lehmann über den Neubau: "Alle Gebäudekomponenten im neuen NORMA-Tiefkühl- und Kühldistributionszentrum mit seinen vier hochmodernen Andockstationen werden nachhaltig, energiesparend und wirtschaftlich effizient betrieben."Die 1.260 m² große Tiefkühlfläche (Raumtemperaturen -24°C), das auf 2.510 m² ausgelegte Kühlhaus für die Pluskühlung (4°C), sowie das rund 430 m² große Areal speziell zur Frischfleisch-Kühlung (konstant bei 2°C) stellen derzeit die Belieferung von mehr als 150 Filialen sicher. Dazu zählen neben den sächsischen und brandenburgischen Filialen auch Filialen in Tschechien. Perspektivisch können aus dem Rossauer Logistikzentrum bis zu 250 Filialen beliefert werden. Auch einer weiteren Expansion in Sachsen steht somit nichts im Weg.Bereits jetzt tragen mehr als 30 Prozent aller Artikel in dem hochmodernen Komplex das NORMA-Label "Aus unseren Landen" und stammen damit garantiert aus regionaler Herkunft. Kundinnen und Kunden genauso wie NORMA-Partner und -Lieferanten aus Ostdeutschland kommen hier voll auf ihre Kosten. Mit der Inbetriebnahme des neuen Kühllogistikzentrums entstehen darüber hinaus rund 20 weitere Arbeitsplätze. Von den neu geschaffenen Stellen entfallen zehn zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Tiefkühlkommissionierung. Sie werden mit Spezialkleidung ausgestattet und haben aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen zudem Aufwärmräume. Insgesamt bietet NORMA damit mehr als 1.000 Menschen am Standort Rossau und in den sächsischen Filialen einen sicheren Arbeitsplatz.NORMA weiter auf ExpansionskursIm Rahmen des NORMA-Expansionskurses ist das Tiefkühl- und Kühlzentrum in Rossau bereits der neunte Neubau, den das europaweit in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich aktive Handelsunternehmen in jüngster Zeit errichtet hat. In Erfurt, Fürth, Magdeburg, Aichach, Rheinböllen und Dummerstorf bei Rostock sowie im französischen Sarrebourg wurden die Niederlassungen zuletzt komplett neugebaut; in Regenstauf wurde ein Kühllogistikzentrum analog der Erweiterung in Rossau an der Niederlassung angegliedert.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Onlineshop NORMA24.de finden Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z.B. auch Top-Weine, außerdem die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Mobilfunkangebote.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell