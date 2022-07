NORMA erhält 241-DLG-Medaillen auf der BIOFACH 2022 und ist erneut der beste Bio-Händler Deutschlands / So geht Bio - Auszeichnungen für die Eigenmarke BIO SONNE im Juli 2022

Finanztrends Video zu Silber



Nürnberg (ots) -Bei der diesjährigen BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel steht kein anderer Discounter so sehr für ökologische Produkte wie NORMA. Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter ist mit 241 Auszeichnungen erneut Gesamtsieger bei der Bio-Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Konkret bedeutet das, dass 189 Artikel im NORMA-Sortiment mit Gold-, 44 mit Silber- und 8 mit Bronzemedaillen ausgezeichnet wurden. Vorstand, Geschäftsleitung sowie der NORMA-Zentraleinkauf nahmen die Ehrung auf der Messe, die vom 26. bis 29. Juli in Nürnberg stattfand, entgegen.Auch künftig finden Kundinnen und Kunden in allen Regalen des Unternehmens also ausgezeichnete Waren. Die ganze Bandbreite der Artikel von BIO SONNE wurde gekürt: Vom Honig über die Gemüsebrühe bis hin zu Agavendicksaft, Veggie-Spezialitäten, Fruchtsäften und vielen weiteren Produkten - das Bio-Sortiment bei NORMA kann sich wirklich sehen lassen.Weiter die Nachhaltigkeit fest im BlickNORMA hat sein Ziel fest im Blick und baut daher seit Jahren das Bio-Sortiment konsequent aus. Die Strategie beweist, dass Discount und qualitativ hochwertige, nachhaltige Produkte durchaus zusammenpassen. Die vergangenen Jahre und die zahlreichen DLG-Auszeichnungen zeigen: NORMA kann Bio! Unter der Eigenmarke BIO SONNE werden seit 2006 viele Lebensmittel gelistet, die Kundinnen und Kunden, aber auch Kritikerinnen und Kritiker immer wieder überzeugen.BIO SONNE erhielt daher 2022 auch das GREEN-BRAND-Gütesiegel zum zweiten Mal. Die Rezertifizierung unterstreicht die hohe Qualität. Im Jahr zuvor wurde NORMA selbst als GREEN BRAND aufgenommen - eine Ehre, die zu diesem Zeitpunkt keinem anderen Discounter in Deutschland zu Teil wurde.Unzählige DLG-Medaillen, die besondere Auszeichnung als GREEN BRAND und tausende zufriedene Kunden - NORMA trifft den Bio-Nerv der Zeit und wird seine Nachhaltigkeits-Offensive weiter fortführen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell