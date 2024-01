NOK Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Nok. Daher wurde die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment ergab keine deutlichen Ausschläge in positiver oder negativer Richtung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,65 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages um +5,62 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nok-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nok-Aktie mit einem Wert von 15,06 als überverkauft eingestuft wird. Daher wird auch hier das Signal als "Gut" bewertet. Für die RSI25, die die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Gut".