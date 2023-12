NOK Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Nok liegt bei 53,43, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert zusätzliche Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität rund um die Nok-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse, die Trendfolgeindikatoren einbezieht, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Nok-Aktie. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich daher für die Nok-Aktie in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.