NOK Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Nok-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dieser Wert wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 40,57 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Nok auf Basis der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nok aktuell bei 1957,28 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2116 JPY, was einem Abstand von +8,11 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positives Signal, da der GD50 derzeit bei 1942,26 JPY liegt, was einer Differenz von +8,95 Prozent entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Die Diskussionen rund um Nok in den sozialen Medien spiegeln laut unserer Redaktion eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider, da weder überwiegend positive noch negative Ausschläge zu sehen sind. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Nok, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nok bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.