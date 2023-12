NOF Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Nof liegt bei 60,62, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50,29 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Nof als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nof-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 6230,5 JPY. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6802 JPY (Unterschied +9,17 Prozent) und führt zu einer Bewertung der Aktie als "gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 6505,2 JPY, ergibt sich eine "neutral"-Bewertung. Somit erhält die Nof-Aktie insgesamt ein "gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nof eingestellt waren, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Dadurch erhält Nof eine "neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Nof-Aktie durchschnittlich war. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering. Somit wird die Nof-Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Beobachtung der Anlegerstimmung sowie des Sentiments und Buzz, dass die Nof-Aktie aktuell als "neutral" eingestuft wird.