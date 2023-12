NOF Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Nof-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6255,66 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 6968 JPY erzielt, was einem Unterschied von +11,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6592,34 JPY zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +5,7 Prozent über diesem Wert lag, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Nof-Aktie insgesamt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Sozialen Plattformen zufolge waren die Kommentare zu Nof neutral, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Demnach wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung um die Nof-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Nof-Aktie liegt bei 19,07 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,63, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Nof-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.