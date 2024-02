NOF Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Nof-Aktie ist momentan positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv waren. An acht Tagen wurde eine positive Stimmung registriert, während negative Diskussionen kaum vorkamen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Daher wurde die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nof-Aktie liegt bei 22,99, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Nof-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird sie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Nof-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+10,88 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+3,16 Prozent) ab. Dadurch erhält die Aktie unterschiedliche Bewertungen, nämlich "Gut" und "Neutral". Insgesamt wird die Nof-Aktie in der einfachen Charttechnik jedoch mit einem "Gut"-Rating bewertet.