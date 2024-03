NN NV Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "NN Group":

Die technische Analyse zeigt, dass die Nn-Aktie derzeit 41,95 EUR kostet, was +8,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +19,75 Prozent liegt.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei Nn einen Wert von 5,25 hat und somit in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird festgestellt, dass die Stimmung für Nn in den vergangenen Wochen deutlich schlechter geworden ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird hingegen als neutral eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Nn mit einer Rendite von 49,6 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Versicherung"-Branche liegt, welche eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

