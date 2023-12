NN NV Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "NN Group":

Die technische Analyse der Nn-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,64 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,86 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,6 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 32,7 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,66 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nn-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Nn-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende ist Nn mit einer Dividende von 5,34 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (0 %) höher zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 41,12 Punkten, was darauf hinweist, dass Nn weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Nn überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Nn-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.