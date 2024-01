NN NV Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "NN Group":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Nn wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zu bewerten. Die Ergebnisse deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nn als neutral eingestuft, da es im Vergleich zur Branche "Versicherung" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ über Nn diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Nn-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 9,17 Prozent und der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 10,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Nn-Aktie sowohl aufgrund des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse eine neutrale bis positive Bewertung.