NN NV Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "NN Group":

Der Aktienkurs von Nn stieg in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 49,6 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung, was bedeutet, dass Nn eine Outperformance von +49,6 Prozent erzielte. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und Nn übertraf diesen Wert um 49,6 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Nn beträgt derzeit 5,34 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnittswert von 5,37 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nn bei 5,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder über- noch unterbewertet erscheint.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nn ist insgesamt sehr negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positiven noch negativen Fokus in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.