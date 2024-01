NN NV Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "NN Group":

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Diskussionen auf sozialen Plattformen über Nn untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Nn diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Basierend auf diesen Erkenntnissen ist die Stimmung bezüglich Nn als "Gut" einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Nn mit 37,13 EUR derzeit um +10,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beträgt die Distanz zum GD200 +10,08 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Mit einer Dividende von 5,34 % ist Nn im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (0 %) als überdurchschnittlich zu bewerten, da die Differenz 5,34 Prozentpunkte beträgt. Daher lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Nn eine Rendite von 49,6 Prozent auf, was mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Auch hier liegt Nn mit 49,6 Prozent deutlich darüber. Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.