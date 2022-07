NN L Euro High Dividend - V Cap EUR: Kurspotenzial ist reichlich vorhanden …

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochentief angeht? NN L Euro High Dividend - V Cap EUR gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 20. September 2021 ein Kurstief von 272,31 Euro zu notieren. In den letzten 309 Tagen, sprich seit dem Kurstief, stieg der Kurs um 5,01 Prozent. 309 Tage konnten die Anleger von NN… Hier weiterlesen