NN Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Energy One":

Die Nn Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 17,05 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,05 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Nn Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,58 USD, wobei der Kurs der Aktie (5,13 USD) um +98,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,05 USD, was einer Abweichung von +26,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nn diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Nn wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert. Insgesamt erhält Nn daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.