NN Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Nn hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 72,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt 242,31 Prozent, was bedeutet, dass Nn derzeit 166,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nn liegt mit 188,31 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der Abstand beträgt aktuell 502 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche "Maschinen" bei 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Nn in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Nn daher als "Neutral" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Nn investieren, können derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 16,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".