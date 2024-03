NN Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nn derzeit bei 2,95 USD liegt, während der Aktienkurs bei 4,99 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +69,15 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,61 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,24 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Nn weist einen Wert von 188,31 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 57,65. Dies ergibt eine Überbewertung von 227 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Nn in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend weist Nn im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 17,27 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.