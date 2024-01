NN Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Nn hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 150,91 Prozent verschlechtert. Im Vergleich zur Maschinen-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2311,42 Prozent erzielt hat, liegt Nn mit 2160,52 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nn. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Nn ist insgesamt rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Nn veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde weder positiv noch negativ über Nn diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Nn beträgt aktuell 56,25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,44, was darauf hinweist, dass Nn überverkauft ist. Insgesamt wird Nn in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.