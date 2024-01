NN Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Nn-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Differenz von -16,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" in Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Nn-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Aktie wird auch auf der Basis des RSI auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Nn-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,19 Prozent erzielt, was jedoch 72,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 242,14 Prozent, wobei Nn aktuell 165,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nn-Aktie beträgt aktuell 188,31 und liegt damit 502 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.