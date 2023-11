Was nun, China Resources Mixc Lifestylerv?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Anzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der China Mixc Lifestyle Services liegt bei 61,04 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI der China Mixc Lifestyle Services bei 53 liegt, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an drei Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Mixc Lifestyle Services. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Mixc Lifestyle Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,88 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 29,15 HKD liegt, was einer Abweichung von -20,96 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 30,58 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,68 Prozent) liegt und daher ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die China Mixc Lifestyle Services-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für China Mixc Lifestyle Services in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.