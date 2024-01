NNK Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Yinsheng Digifavor: Aktuelle Bewertung und Analyse

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yinsheng Digifavor bei 71,76, was über dem Branchendurchschnitt von 17,62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +17,3 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (-5,65 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird dem Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik erteilt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 244,93 Prozent erzielt, was 257,37 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 22,61 Prozent liegt Yinsheng Digifavor aktuell 222,32 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.