NMI Aktie: Was macht der Markt?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Kommentare und Meinungen in sozialen Medien zu Nmi untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um Nmi diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, hat Nmi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" bei 56. Aus diesem Grund wird die Aktie fundamental als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Nmi durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Nmi beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Nmi in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.