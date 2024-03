NMI Aktie: Hammer Entwicklung!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nmi beträgt derzeit 7,54 und liegt damit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 62. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Nmi aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Nmi von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Nmi. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 32,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,84 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Einschätzung erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von Analysten.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche konnte Nmi in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,23 Prozent verzeichnen, da sie um 25,77 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite im "Finanzen"-Sektor liegt Nmi mit einer Überperformance von 18,24 Prozent deutlich vorne, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Nmi-Aktie führt.