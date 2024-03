NMI Aktie: Alles völlig egal!

In den letzten vier Wochen gab es bei Nmi keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Nmi im letzten Jahr eine Rendite von 42,36 Prozent erzielt, was 28,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 16,45 Prozent, aber Nmi übertrifft diesen Wert um 25,91 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Nmi im Vergleich zur Branche schlecht ab, da sie eine Dividendenrendite von 0 % bieten, während der Branchendurchschnitt bei 6,29 % liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nmi liegt bei 30,22, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Nmi aufgrund der genannten Faktoren insgesamt eine neutrale Bewertung.