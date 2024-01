NL Industries Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Nl Industries hat derzeit einen RSI von 40,32, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,62 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“ Bewertung hin.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Nach unserer Untersuchung zeigte die Aktie von Nl Industries eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nl Industries war negativ, was zu einem „Schlecht“-Rating führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nl Industries beträgt derzeit 6, was eine positive Differenz von +0,86 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine „Neutral“-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nl Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 5,46 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,54 USD liegt. Dies führt zu einer „Neutral“-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 5,12 USD, was zu einer „Gut“-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nl Industries-Aktie daher mit einem „Gut“-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.