NL Industries Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert von Nl Industries bei 32,73, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 42. Somit wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite von Nl Industries liegt bei 6,09 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Nl Industries eine Performance von -22,07 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,74 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -29,82 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Industriesektor, der eine Rendite von 149,37 Prozent erzielte, liegt Nl Industries um 171,44 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke werden als neutral bewertet. Zusammenfassend erhält Nl Industries daher in dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.