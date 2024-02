NL Industries Aktie: Schlechte Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Nl Industries liegt das aktuelle KGV bei 70. Im Branchenvergleich haben Unternehmen aus dem Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 53. Somit ist Nl Industries aus fundamentaler Sicht derzeit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Nl Industries. In den Kommentaren der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein, was bedeutet, dass die Aktie von Nl Industries bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nl Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,15 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,15 Prozent für Nl Industries im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 244,99 Prozent, was Nl Industries um 270,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert platziert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation der Nl Industries als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 70,37 liegt. Daher wird auch in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nl Industries daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".