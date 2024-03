NL Industries Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nl Industries bei 70, was bedeutet, dass die Börse 70,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 54 in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält das Rating "Schlecht" basierend auf dem KGV.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Nl Industries mit einer Rendite von 6,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Industrie") 194 Prozent unter dem Durchschnitt. Für die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 6,35 Prozent, wobei Nl Industries mit 0,26 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Nl Industries derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 5,48 als überverkauft eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 25 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Nl Industries im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Dividendenrendite von 5,36 % auf, was 0,11 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zur Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.