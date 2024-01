NL Industries Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Nl Industries schüttet eine Dividendenrendite von 6,09 % aus, was 0,86 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,22 %. Diese höhere Rendite führt jedoch nur zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird die Aktie als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 70,35, was einem Abstand von 31 Prozent zum Branchen-KGV von 53,81 entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nl Industries derzeit als neutral betrachtet wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 5,44 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,34 USD liegt, was einer Abweichung von -1,84 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 5,16 USD, was einer Abweichung von +3,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf Nl Industries ist überwiegend negativ, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden. Aufgrund dieser negativen Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.