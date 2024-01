Die NLS Pharmaceutics-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nls Pharmaceutics-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 55,21, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkamen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nls Pharmaceutics-Aktie mit 0,5 USD einen Abstand von -43,82 Prozent zum GD200 (0,89 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 0,51 USD, was einen Abstand von -1,96 Prozent bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Nls Pharmaceutics in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.