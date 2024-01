NKY Medical Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator, um die Stimmung gegenüber einer Aktie zu beurteilen. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Nky Medical diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem auf die positiven Themen rund um Nky Medical. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Nky Medical-Aktie einen RSI-Wert von 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage Basis (72,81), so zeigt sich, dass Nky Medical hier überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nky Medical.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nky Medical eine Dividendenrendite von 2,58 % aus, was 0,64 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,93 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nky Medical-Aktie mit -19,51 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 18,91 CNH auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Nky Medical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.