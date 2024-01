NKY Medical Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Nky Medical 13. Im Branchenvergleich mit Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche liegt das durchschnittliche KGV bei 0. Somit ist Nky Medical aus fundamentaler Sicht weder über- noch unterbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Nky Medical mit einer Dividendenrendite von 2,58 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent auf. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt.

Die Performance des Aktienkurses von Nky Medical liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 19 Prozent niedriger. Die durchschnittliche Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -7,39 Prozent, was bedeutet, dass Nky Medical mit einer Rendite von -26,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Nky Medical mit -19,33 Prozent Entfernung vom GD200 (21,63 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 18,78 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -7,08 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nky Medical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.