NKY Medical Aktie: Was war das denn?

Die Anleger-Stimmung für Nky Medical ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nky Medical liegt aktuell bei 12. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Nky Medical im letzten Jahr eine Rendite von -34,87 Prozent erzielt, was 10,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um -3,9 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine gute Einschätzung.