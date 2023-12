NKY Medical Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nky Medical liegt bei 13,12, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie weder als unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten zwei Wochen wurde Nky Medical von Privatanlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -26,16 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Nky Medical damit 18,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,15 Prozent, und Nky Medical liegt aktuell 18,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 17,37 CNH der Nky Medical-Aktie mit -20,97 Prozent Entfernung vom GD200 (21,98 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 18,91 CNH auf, was einem Abstand von -8,14 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Nky Medical-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.