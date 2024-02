NKY Medical Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Nky Medical schüttet eine Dividendenrendite von 3,31 % aus, was 1,21 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt für Chemikalien liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nky Medical mit 12,73 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nky Medical verläuft derzeit bei 20,5 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 17 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -17,07 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

