NKT Holding Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "NKT":

Die Aktie von Nkt A- wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,35 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass dieses mit 25,7 unter dem Branchendurchschnitt von 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was eine Bewertung von "Gut" zur Folge hat.

Die Stimmung rund um die Aktien wird auch analysiert. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Nkt A- eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Nkt A- also als "Neutral" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.