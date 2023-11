NKT Holding Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "NKT":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen anzeigt. Der RSI der Nkt A- liegt bei 46,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Nkt A- untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen haben. Somit wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nkt A- liegt derzeit bei 25,7, was 39 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 42. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut" auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die Dividende weist Nkt A- derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,79 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt -4, was zu einer Bewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" führt.