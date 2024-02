NKT Holding Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "NKT":

Die Nkt A- Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,46 % für "Elektrische Ausrüstung". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nkt A- Aktie in den letzten 200 Handelstagen 400,72 DKK betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 523 DKK, was einer positiven Abweichung von 30,52 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Nkt A- Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Bei der Betrachtung von Nkt A- auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und sich die Nutzer vor allem mit neutralen Themen befassten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nkt A- Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Dagegen deutet der RSI25 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Nkt A- basierend auf der RSI-Analyse.